Monument aan het water: een prachtig huis!

Tijdens het ontbijt, de lunch en het diner is de sfeer hier altijd goed. Geen wonder, want de looks hier zijn natuurlijk, strak en rustgevend. Dat laatste is precies waarom minimalistisch design zo populair is. Er is een aspect aan deze ruimte dat ons echt verrast heeft: de haard in de wand. Waar zie je zoiets nog meer? We komen het niet vaak tegen! Naast deze mooie eye-catcher zien we ook de grote raampartijen, de schitterende tafel en de prachtige grote plavuizen. Je weet niet waar je moet kijken. Het is te veel, het is te mooi. Maar als je er de tijd voor neemt, leer je al het moois hier kennen!