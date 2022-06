Woning met een barn-look

Lekker genieten van binnen en buiten, in een living als deze kom je helemaal tot rust. De donkere kozijnen steken mooi af bij het zuivere wit. Ga lekker zitten in de schommelstoel van Eames, we genieten van deze look. Let eens op die prachtige bos bloemen ernaast: mensen houden van bloemen, en andersom. Erg sprekend is het tafeltje met de minimalistische look. Wij zijn fan! In de lente en zomer is het hier goed toeven, want je zet eenvoudig de tuindeuren open zodat binnen en buiten in elkaar kunnen overlopen. Heerlijk fris!