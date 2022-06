Vijver ideeën voor de tuin

Als we denken aan een vijver in de tuin is het eerste dat misschien in ons opkomt een grillige zwarte vorm in de hoek van de tuin met waterlelies, een paar kikkers, misschien een bruggetje en wat goudvissen – deel van een rotstuintje, al dan niet met een watervalletje en half begroeid met woekerend gras. Hoewel dit heel idyllisch en landelijk kan zijn, is dit lang niet ieders droom voor een waterpartij in de tuin. Dat het ook heel anders kan willen we vandaag laten zien aan de hand van deze bijzondere vijver ideeën van onze tuinexperts. Kijk verder en geniet mee!