De vintage slaapkamer: must-haves voor de vintage look

Vintage is een blijvende trend. Waar de trend, zoals eigenlijk alle interieurtrends, begon in de woonkamer kruipt ook hier het trendbloed waar het niet gaan kan. Dat de vintage trend vervolgens ook zijn intrede deed in de slaapkamer is dan ook geen verrassing. De vintage trend in de slaapkamer heeft dezelfde kenmerken als de vintage trend in de woonkamer: we zien functionele accessoires en meubels die al een leven achter zich hebben. Of.. zo lijkt het. Niet alle vintage stukken die we zien kunnen de noemer 'tweedehands' dragen. Sterker nog, er zijn volop vintage elementen te vinden die gewoonweg nieuw in de winkel gekocht kunnen worden.

In dit Ideabook bekijken we vintage slaapkamers en onderzoeken we hoe je zelf zo'n vintage look in de slaapkamer kan neerzetten. Wandel met ons mee en doe inspiratie op voor vintage meubels, vintage stijlen van verlichting en natuurlijk vintage decoratie.