Een ruime en moderne villa

Het is leuk om te kijken hoe woningen opgebouwd zijn. In het geval van dit huis kun je aan de zijkant heel mooi zien hoe de opbouw tot stand gekomen is. Over drie verschillende woonlagen is het onderkomen namelijk verspreid. Een grote kelder, de begane grond en een royale bovenverdieping. Een fraai dakterras, dat vanaf de straat niet zo goed is te zien en zich bovendien aan de zonnige kant van het huis bevindt, maakt het geheel helemaal af. En let ook even op de vormen en materialen van de woning! Modern en tegelijk toch ook een beetje landelijk.