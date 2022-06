Instructies voor het betegelen van je badkamer

Je badkamer kan een oase van rust zijn. Een plek waar je je kunt terugtrekken, tot bezinning kan komen en de dag van je af kan laten glijden. Voordat je deze oase van rust in je woning hebt, is het van belang dat je badkamer betegelen goed gedaan is! Wanneer je tegels naar eigen voorkeur hebt gekozen, kan deze ruimte echt je eigen plek worden. Zo kan je voor witte tegels, grijs of groen kiezen. Wat dacht je een print of ander design? Alles is mogelijk! Om je badkamer betegelen zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Laat je inspireren en ga daarna zelf aan de slag met je badkamer. Voordat je het weet is je badkamer betegelen achter de rug en kan je genieten van deze rustgevende ruimte.