Hoe richt je een wijnkelder in?

Luchtcirculatie en licht is erg belangrijk als je je wijnkelder inrichten gaat. Een constante temperatuur ligt tussen de 9 en 14 graden celcius. Een temperatuur wisseling kan meegaan met de seizoenen, wat volkomen normaal is. Het is belangrijk dat de wisseling geleidelijk gaat. De wijn kan niet op de tocht staan. Ventilatie in de wijnkelder is belangrijk, want dat is wat anders dan tocht.

Een wijnkelder inrichten hoeft niet alleen functioneel te zijn. Je kunt sfeer creëeren door de juiste verlichting te kiezen. Het hangt af van je eigen stijl. Zo kan je bijvoorbeeld voor een traditionele verlichting kiezen, maar je kan ook knalkleuren gebruiken om de wijnkelder op te fleuren. Ledverlichting is een goede keuze. Twijfel je welk licht het beste in de ruimte past, wanneer je je wijnkelder inricht wilt? Lichtdesigners kunnen je helpen.