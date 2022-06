Kleine keuken: 6 geweldige tips om ruimte te besparen

Om overzicht te houden in alle opbergruimte die met bovenstaande tips gecreëerd kan worden, kunnen voorraaddozen echt helpen om orde te houden. Voorraaddozen zijn in verschillende formaten te krijgen, denk aan doorzichtige dozen waarbij makkelijk te zien is wat er in zit. Glazen potten kunnen ook nog eens erg mooi zijn om naar te kijken. Verdelingsbakken zijn handig in lades om te voorkomen dat spullen door elkaar heen gaan liggen door het meermaals opentrekken en dichtduwen van lades. Mogelijkheden genoeg. Kijk om nog meer inspiratie op te doen ook eens bij de keukenprojecten op homify of in dit ideabook over handige opbergers in de keuken.