Voor & Na: Een loft van 37 m²

Tenslotte zien we hier de woonkamer waarin we de slaapbank vinden dat nu klaarstaat voor gasten, maar ook omgevormd kan worden tot een stylish bohemian bank. Ook hier vinden we weer het rood en geel terug, dat het gehele interieur kenmerkt. Ook hier krijgen de dakbalken de aandacht, die zo het plafond optisch lager maken en tegelijk wat warmte aan het interieur toevoegen. Dankzij de hoge plafonds heeft Atelier RNB daarnaast gebruik kunnen maken van niveauverschillen in deze ruimte zodat ook in dit kleine appartement verschillende woongebieden ontstaan met ieder hun eigen karakter en functie. Daarnaast herbergt de trap en dubbele vloer een zee van extra opbergruimte.

Alle aspecten van deze verbouwing zijn gericht op functionaliteit, woongemak en ruimtebesparing, met daarnaast een goede kijk op stijl. Of het je smaak is of niet, dit appartement is ontegenzeggelijk een echte eenheid geworden dat op originele manier gebruik maakt van zowel de bestaande constructie-elementen als de mogelijkheden die hierdoor geboden worden.