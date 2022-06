Zwanger? Richt de kinderkamer in in 9 maanden

Wanneer de basis voor de babykamer in kleur gelegd is, is het tijd om vanuit de esthetische zaken door te pakken naar de meer praktische invulling. Opbergruimte in de kinderkamer is daarbij niet te versmaden. Bij het inrichten van de kinderkamer is de opbergruimte dan ook een erg belangrijke factor. In deze kinderkamer zien we een commode die voorzien is van een groot aantal vakjes en lades. Opbergruimte te over dus in deze mooi ingerichte kinderkamer. Behalve kleine opbergruimte zoals we in deze kinderkamer zien, raden we ook aan een aantal losse mandjes of bakjes te gebruiken in de inrichting van de kinderkamer. Deze kleine opbergbakjes kunnen boven op de commode geplaatst worden, ze zijn dan handig om zaken als luiers, doekjes of speentjes in te bewaren; de spullen die je bij het verschonen direct bij de hand wil hebben.