De laatste badkamertrends, inspiratie voor dagelijks gebruik

In deze badkamer richten we ons op een andere designtrend in de badkamer: de wens steeds meer natuurlijke materialen in de badkamer te gebruiken. Deze badkamertrend is afkomstig van de Scandinavische interieurtrend. Deze trend kenmerkt zich door het vele hout dat gebruikt wordt in lichte en open ruimtes. De sfeer die deze ruimtes oproepen is toegankelijk en welkom, terwijl ze gelijktijdig ook veel rust uitademen. Dat deze trend doorgetrokken is naar de badkamer is vervolgens geen heel vreemd vervolg. De badkamer is natuurlijk bij uitstek de plek om tot rust te komen.

In deze badkamer zien we hoe op een subtiele manier natuurlijk elementen geplaatst zijn. De vloer is voorzien van een aantal mooie planken, een mooie invulling van deze badkamer trend. De planken maken de badkamer direct levendiger. Het is een mooie illustratie van het feit dat we met een kleine ingreep al een heel ander beeld neer kunnen zetten.