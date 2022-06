homify 360°: Gradonna Mountain Resort

Vandaag bezoeken we met homify 360° het wonderschone Oostenrijk. We gaan naar Triool, om precies te zijn het Gradonna bergresort, waarin je een bijzonder fraai leven kunt leiden! Het resort kreeg in 2014 de Green Luxury Award, dus het is een gevestigde naam in de wereld van de architectuur. Het pand combineert een milieuvriendelijk bewustzijn met een duurzaam, luxe en comfortabel karakter. Daarnaast is het resort ook erg hip. Het wordt omgeven door het adembenemend berglandschap van Oost-Tirol, dat natuurlijk ideaal is voor de wintersport, lange wandelingen, fietstochten en een ontspannen spa. Dit resort laat via zijn architectuur zien, dat traditie en moderniteit, natuur en avontuurlijk toerisme zeer goed samen gaan. Laten we daarom snel een kijkje nemen op dit luxe resort!