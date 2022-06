homify 360°: Een eengezins passiefhuis in Tirol

Vanaf de straatkant is het huis duidelijk te zien. Het heeft een eenvoudige vorm en oogt zeer modern en functioneel. Het gebouw rust op een steile helling en woning is vrij diep. De kelder is grotendeels in de grond weggewerkt, in een solide betonnen constructie. De bovenste verdiepingen staat op het voetstuk van gewapend beton, waardoor de structuur erg sterk is. Het gebouw oogt door zijn minimalistische uiterlijk nogal tijdsloos, maar draagt toch ook de sporen van eigentijds design.

De gevel van het huis wordt duidelijk gedomineerd door het hout, dat zich onderscheidt van het omringende landschap. Het hout heeft een klassieke honingkleur, die we veel in deze omgeving vinden. Binnen de kortste keren is het hout echter al weer verander, dit vanwege het bergklimaat. We spreken dan ook wel over een natuurlijk vergrijzingsproces, dit laatste is wat de bewoners graag willen. Deze grijze patina is een natuurlijke beschermlaag voor het hout en maakt de gevel duurzaam en bijzonder.

Technisch detail:

Het hele gebouw is uitgerust met een modern ventilatiesysteem, dat energieverlies tegengaat en daarnaast zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de verschillende ruimtes van het huis, hoewel de lucht in de bergen altijd heerlijk fris is! Het gebouw wordt met water verwarmt, een waterpomp zorgt er voordat je er binnen lekker warm bij zit. Een verlaging van de stookkosten wordt bereikt door de zogenaamde aardwarmte, waarmee aan een deel van de energiebehoefte wordt voldaan.