Meer opbergruimte in de kinderkamer: inspirerende tips en ideeën

Op deze foto zien we onze bovenstaande manier om de beste opbergruimte in de kinderkamer te creëren mooi onderstreept. We leiden het eigenlijk al direct af aan de woordslinger boven het kastje: hier woont een kleine diva. Door uit te gaan van de wensen van deze kleine dame zien we dat het kleurgebruik precies past bij een klein prinsesje. Het is schattig meisjesachtig met een vintage twist, en dat geldt ook voor de opbergruimte in de kinderkamer. We zien hier twee soorten opbergruimtes op elkaar. Het lila kastje in de zoete kinderkamer is ideaal voor groter speelgoed. Een kastje als deze is een ideaal uitgangspunt om meer opbergruimte in de kinderkamer te creëren. Omdat dit soort vintage opbergruimte in elke kleur over te schilderen is, is het aan te passen aan de wensen van je kind en de inrichting van de kinderkamer. Het is het kleinere doosje waar ons oog vervolgens op valt. Kleine extra opbergunits zijn belangrijke sfeermakers, ook in de kinderkamer. Deze kleine opbergruimte is perfect te gebruiken om kleine schatten en bijzondere vondsten in op te bergen.