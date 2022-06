homify 360°: Een Betonnen Huis in Stuttgart

Hier bevinden we ons onder het moderne dak. Dit deel van het huis werd gebouwd voor de zoon van de eigenaren en telt maar liefst twee verdiepingen, waardoor een loftachtige woonruimte ontstond. De borstwerking is hier bijzonder om te noemen, want deze heeft twee functies, namelijk zorgen dat we niet naar beneden vallen, en het doet dienst als zitplaats, die er natuurlijk prachtig uitziet. Deze galerij geeft je het gevoel van een ruime woonkamer. Het terras (ja dat is er ook nog!) kunnen we bereiken via een lager niveau. Dit terras geeft je als bewoner veel mogelijkheden om van het zomerse weer te genieten. Denk je eens in wat een feestjes je daar zou kunnen geven!

Tot zover onze tour door het betonnen huis in Stuttgart, hopelijk ben je net zo enthousiast als wij. Veel creatief plezier met het creëren van je eigen nieuwe interieur.

