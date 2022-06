homify 360°: Het Bijzondere Boekenhuis in Londen

Als we binnen komen, dan zien we direct waarom het huis het boekenhuis genoemd wordt. Als een berg strekt de boekenkast zich uit over de wand en langs de trap richting het plafond. Dit is een verbijsterend mooie manier om al je waardevolle boeken een plek te geven. Het is wel een erg hoge boekenkast, dus je moet geen hoogtevrees hebben. Deze bibliotheek, want zo mogen we deze verzameling wel noemen, is het absolute centrum van het huis. De kast is uitgevoerd in eikenhout, waardoor hij erg duurzaam is. De kast en de trap lopen in elkaar over en zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.