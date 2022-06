homify 360º: Een Landelijk Paradijs in Wales

Er is geen plek op aarde zoals het platteland van Wales en deze landelijke boerderij maak het landschap nog mooier. Het pand is recentelijk gerenoveerd en teruggebracht in zijn oude staat. Dit huis is zó traditioneel dat het zelfs geen elektriciteit heeft, waardoor je echt terug in de tijd gaat – maar niet zonder comfort. Er is geen beter paradijs denkbaar dan deze oude boerderij. Voor de renovatie had de boerderij er 40 jaar vervallen bijgelegen, maar gelukkig zag de projectontwikkelaar Hackett Holland toekomst in het project. Het bedrijf is gespecialiseerd in gedetailleerd en ambachtelijk werk. Het pand en de omgeving staan in een prachtige natuurlijke verhouding tot elkaar. Kom mee op een tour door deze prachtige oude boerderij!