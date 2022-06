In een interview met Jacky van Dessel en Brigitte Joosten hebben we een uniek kijkje achter de schermen kunnen nemen bij dit bijzondere kunstenaarsduo. Alle ins en outs van het proces, het werk, de ideeën en de details van hun uitzonderlijke interieurkunst willen we ook jullie niet onthouden – daarom geven wij jullie hier een uniek overzicht en inzicht in de drijfveer achter Van Dessel & Joosten, inclusief prachtige foto's natuurlijk! Ontdek hier “Hollands Welvaren” voor in huis.