Een gezellig stenen huis

homify introduceert vandaag een prachtig project door Marina Linhares Interior Design uit Brazilië. Het project integreert ideeën rond functionaliteit en gezelligheid en gaat uit van het principe 'less is more'. De architect wilde de geschiedenis van het gebied verwerken in het design en streefde daarnaast naar een ontwerp dat het samenzijn zou bevorderen. Het moest de gelegenheid bieden voor lange gesprekken met vrienden en daarom werd de grote woonkamer volledig geïntegreerd. Alles is open en dus kun je vanuit elke hoek contact met elkaar maken. Belangrijkste sociale plek is rond de houtkachel.

Het gaat hier om een verbouwde woning waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de wandbekleding. Afwerkingsmaterialen als hout en steen waren voor de architect belangrijk om een verbinding te maken met de omgeving. Daarnaast dragen ze bij aan een verfijnde en gezellige sfeer.