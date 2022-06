Feng Shui in de slaapkamer: hoe richt je dat op de juiste manier in?

Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden tijdens je slaapkamer Feng Shui inrichten, dat je bed niet in één lijn met de deur moet staan. Wellicht denk je hier niet zo vaak over na, maar de positie van je bed is erg belangrijk. Als je bed tegenover de deur of gang staat, staat je bed in de C'hi. Dat wil zeggen, het blokkeert de doorstroom van energie. Mocht je een kleine slaapkamer hebben, dan kan je een licht kamerscherm tussen het bed en de deur inzetten. Je moet je deur nog wel kunnen zien. Lukt dit niet? Zet dan een spiegel neer om het beeld van de deur te reflecteren. In de spiegel mag je niet jezelf zien, want je geest kan op deze manier niet tot rust komen. Je slaapkamer Feng Shui inrichten moeilijk? Welnee, je moet het gewoon even onder de knie krijgen!