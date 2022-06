Eclectische ontwerpen geven je interieur een kunstzinnige sfeer

Deze stoel is alles behalve kalm. Hij is lekker schreeuwerig en zal niet door je gasten onopgemerkt blijven. Deze eclectische stoel is natuurlijk een voorbeeld van postmodern design, waarbij diverse stijlen, patronen door elkaar gebruikt kunnen worden, zodat er onverwachte en expressieve resultaten ontstaan. Kortom, het stijlbegrip gaat uit het raam en any thing goes! Of zit het anders? De vorm van de stoel is klassiek, dus die vorm volgt een bepaalde stijl, de kleuren en de patronen zijn secuur op elkaar uitgezocht en ook zo gecombineerd, dus het werk is niet willekeurig in elkaar geflanst. We noemen de stijl van de stoel eclectisch, een stijl waarbinnen veel vrijheid bestaat om te experimenteren, maar waarbinnen de ontwerpers wel zoeken naar een artistiek geheel.