Eclectisch Design Voor Thuis: Een Explosie van Inspiratie

Alle kunst is in wezen creatief eclectisch, maar de eclectische stijl kent de meest vrije creativiteit. We kunnen eigenlijk niet spreken van één eclectisch stijl, simpelweg, omdat er zo veel verschillende substijlen binnen deze stijl ontstaan. Maar toch herkennen we onmiddellijk of een kunstwerk eclectisch is, vanwege de hoge mate van expressie die er uit dergelijke werken spreekt. In dit artikel zetten we een aantal eclectische werken, zoals interieurontwerpen en objecten, voor je op een rijtje. Laat je vooral niet tegenhouden om geïnspireerd te raken, de stijl kan aanstekelijk werken op creatieve geesten! Kijk gewoon even met ons mee…