Het is belangrijk om je wanden en muren in huis af en toe eens onder handen te nemen. Vraag jezelf af of je ze nog mooi vindt en of je niet iets kan verbeteren. Een stenen muur kan bijvoorbeeld de oplossing bieden als je een witte wand zat bent. Hierdoor krijgt je interieur een geheel andere look en waardoor ze interessanter zijn dan een geschilderde wand.

Laat homify je begeleiden door de wereld van wanden met steen en kies je favoriet!