Voor en Na: van schuur naar serre!

Vandaag bekijken we een verbouwing en uitbreiding van een gemeentelijk monument in Heemstede. De architecten van Studio Blanca namen een woonhuis uit 1896 en een voormalige paardenstal uit 1660 flink onder handen. Centraal in de grote woning is een vide gemaakt waarin trappen en brugdelen de verschillende vloerniveaus met elkaar verbinden. Dankzij de vide komt het daklicht diep in hart van de woning. Een nieuw transparante uitbouw zorgt voor een fijne connectie tussen het interieur van de woning en de tuin.