Moderne villa met zwembad

Uit de titel kon je al opmaken dat er een zwembad bij het huis hoort. Veiligheid staat hierbij trouwens voor op. Vanwege de kleine kinderen in het gezin is er voor gekozen om een hekwerk rond het zwembad aangebracht. Een hele goede manier om heel veel ellende te voorkomen! En vanuit dit perspectief kun je ook goed de rustieke inspiratie zien die de architecten zo graag gebruik. Zowel de onderkant van de muren van het huis als het terras zijn op fraaie wijze in natuursteen uitgevoerd. Door het ontwerp is een leuke veranda ontstaan. Ideaal als het regent en je toch even van de buitenlucht wilt genieten! En let ook vast even op de grote raampartij.