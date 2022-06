Ruime woning met een prachtige lichtinval

Een woning bij het water is in Nederland niet heel erg ongewoon. Maar zo mooi als deze woning gelegen is, zie je ze niet zo vaak. Bij de rivier de IJssel, in de oude Hanzestad Kampen, vind je dit leuke huis. De woning is recent verbouwd en de architecten van Meijerink en Verhoeven zijn verantwoordelijk geweest voor het ontwerp. Het resultaat is een ruime woning waarin een prachtige lichtinval is gerealiseerd. En ook het uitzicht is fantastisch te noemen. Reis met ons mee naar dit prachtige stukje Nederland om dit leuke project te bekijken.