Unieke architectuur: een eigentijdse familiewoning met sfeer!

Een gezellige woonkamer ontbreekt in het huis niet. Het design is open en eigentijds, precies hetgeen we verwachten in een modern familiehuis. Erg mooi die slimme wandkast rechts, zo bespaar je veel woonruimte en heb je wel je nodige opbergmogelijkheden tot je beschikking. De salontafel is een beetje een visuele echo van buiten: het meubelstuk doet denken aan de bakstenen buiten. Natuurlijk neemt de tint van de bank ons mee terug naar de schitterende vergrijsde gevel delen die we zojuist zagen, maar dit meubelstuk zit een stuk prettiger, dat kunnen we je verzekeren. Op de achtergrond zien we de eettafel en keuken. Deze belangrijke delen van het huis lopen dus prachtig in elkaar over.