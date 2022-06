Donker en Licht: Eenvoud & Kracht

In de slaapkamer wil je rust en kalmte, want het is natuurlijk hét vertrek, waar een rustgevende sfeer jou in de slaapmodus moet brengen. Het kleurenschema zwart-wit is daar uitermate geschikt voor. Het heldere wit zorgt voor een transparante heldere sfeer, terwijl het zwart de kamer zijn balans geeft, het is tenslotte yin én yang. Een leuke variatie op het zwart-wit schema, is de lichte houten kast naast het bed. Dit is een heerlijke kamer om in tot rust te komen.