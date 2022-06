IXXI Design: Designer Kunst in je Interieur

Het is nu winter en de kou trekt langs onze huizen. Juist in dit seizoen is het belangrijk dat je huis fijn en comfortabel ingericht is. Je huis moet warm zijn, maar ook visueel aantrekkelijk! Er zijn vele manieren waarop je dit kunt bereiken, een daarvan is deze prachtige wanddecoratie door IXXI. Deze decoratie is gebaseerd op het schilderij de 'Amandelbloesem', dat Vincent van Gogh aan het einde van de negentiende eeuw schilderde. Het was een cadeau voor zijn broer Theo, die kort daarvoor een zoon gekregen had, namelijk Vincent Willem. Het is een werk, dat gaat over het ontluikende leven, en heeft dus een zeer positieve psychologische of spirituele lading. Dit heldere positief stemmende werk is een sterke boost voor je interieur. Als je goed kijkt, dan zie je dat het in diverse vlakken verdeeld is, waardoor het echt een designkarakter krijgt. Het is bijzonder dat dit iconische werk nog steeds zo krachtig en actueel is. We mogen gerust zeggen dat het een tijdloos werk is!