Fantastisch! Een saai appartement krijgt een modern tintje (kopiëren maar!)

In de nieuwe situatie ziet de gecombineerde woon- en eetkamer en erg chique en hip uit. Dit is echt een fantastische manier om je antiek op een mooie wijze te verwerken in je interieur! De lamp boven de tafel is een moderne interpretatie van een klassiek model en de simpele kastenwand waarin de tv is ondergebracht, sluit naadloos aan op de klassieke elementen in de ruimte. En het zorgt bovendien voor een extra moderne tegenhanger. Juist die balans lijkt hier zo perfect gevonden. We kijken hier nog even verder rond, want er is meer antiek blijven staan.