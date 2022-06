5 fouten die inbrekers je huis in lokken

De vakantieperiode is de langverwachte kans om je hoofd leeg te maken, zorgen en werk achter je te laten en weer eens echt te ontspannen. Het maakt niet uit of je naar het strand gaat, de bergen intrekt, een vreemde stad bezoekt of een spannende road trip maakt. De meeste van ons gebruiken de vakantie om avonturen te beleven en de wereld te ontdekken.

Wil je niet voor onaangename verrassingen komen te staan als je terugkomt, laat je huis dan zo veilig mogelijk achter. In de vakantieperiode maken dieven immers graag gebruik van de situatie.

In dit Ideabook laten we je zien hoe je je huis beschermt tegen inbrekers, zodat je ontspannen op vakantie kunt gaan.