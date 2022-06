Modern en rustiek wonen in Limburg

Wonen in het prachtige heuvellandschap van Limburg is een beetje alsof je een woning bezit in het buitenland. In dit meest ‘on-Nederlandse’ stukje van Nederland vinden we het prachtige huis dat het onderwerp is van dit Ideabook. De omgeving vergeet je bijna letterlijk als je dit huis ziet, want het huis is een schitterend stukje architectuur waarin moderne en rustieke elementen op een zeer charmante wijze bij elkaar komen. Verlekker je vooral aan dit project en wie weet kan het jou wel inspireren als je van plan bent een nieuw huis te gaan bouwen. Kijk met ons mee naar dit bijzondere project van de architecten van 3d Visie.