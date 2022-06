Wonen in een oude garage in Haarlem

Een eerste indruk van de woning krijgen we vanuit de binnenplaats die nu achtertuin en terras is. De glazen dakramen doen al vermoeden dat woonhuis niet de oorspronkelijke bestemming van dit pand is. Maar als je naar binnen kijkt, dan zie je weinig wat herinnert aan een industrieel verleden. Wat in ieder geval erg mooi is, is het terras zelf en ook zeker de grote schuifdeuren die in de zomer van de woonkamer en de tuin één groot geheel kunnen maken. Om een beter beeld te krijgen van alles, moeten we toch zeker snel naar binnen gaan!