Voor en Na: verouderd onderkomen wordt super hip!

Een sterk verouderd appartement is iets waar we bij homify niet zo vrolijk van worden. En als je wel eens vaker een Voor en Na bij ons hebt bekeken, dan weet je als geen ander dat creatieve experts daar gelukkig verandering in kunnen brengen. In het geval van het onderkomen waar we nu een kijkje gaan nemen, zie je dat jonge en creatieve architecten uit België aan de slag zijn geweest om een super hip huis vorm te geven. Een rigoureuze verbouwing is daar in dit geval zeker niet bij geschuwd. Kijk mee naar het nieuwe inspirerende interieur dat is vormgegeven door Juma Architects.