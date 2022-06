5 unieke badkamers!

De meeste badkamers zijn niet heel groot en bieden precies genoeg ruimte voor een douche, wastafel, toilet en wasmand. Soms is er ook nog wat ruimte voor een wasmachine en droger, of is er plek beschikbaar voor een bad. De grootste uitdaging bij een nieuwe badkamer is de ruimte die we hebben zo efficiënt mogelijk te benutten. We kunnen slimme trucjes bedenken om zoveel mogelijk in de badkamer kwijt te kunnen, of de badkamer groter te doen lijken dan deze in werkelijkheid is. In dit Ideabook doen we een aantal van deze trucjes uit de doeken.

We laten je vijf badkamers met een functionele inrichting zien. Lees snel verder om zeker te weten dat je nieuwe badkamer zo functioneel mogelijk is ingericht.