Een moderne bakstenen woning met een verrassend interieur

De badkamer is al even uniek als de vele andere ruimtes in dit huis. De halfopen ruimte is namelijk ook helemaal naar de wensen van de bewoners ingericht. Erg bijzonder is de min of meer zwevende spiegel boven de dubbele wastafel. Deze spiegel is ook een scheidingswand naar het bad. En direct naast het bad is de stortdouche aangebracht. Een niet alledaagse oplossing die erg persoonlijk en bijzonder is.