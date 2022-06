Loft met een historisch karakter

Soms heb je behoefte aan meer woonruimte, na gezinsuitbreiding of gewoon omdat je andere ideeën hebt over hoe je huis eruit moet zien. Vandaag nemen we je mee naar een mooi project in de binnenstad van Amsterdam, aan de Brouwersgracht om precies te zijn. De plek is fenomenaal en het interieur past daar helemaal bij! Het appartement is tijdens de herinrichting volkomen gestript. Zo is de ruimte tussen de eeuwenoude balken van de woning opgehoogd en perfect geïsoleerd. In de woning is er veel aandacht voor de historische details van de architectuur, die zullen we zo aan je laten zien.

Eigenlijk is de woning weer teruggebracht in zijn oude glorie, met een moderne twist natuurlijk. Kijk met ons mee en laat je inspireren!