Droombungalow in het bos- wat een setting!

Via de trap stap je zo de carport in. De wand ernaast onttrekt deze afdaling aan het oog als je in de keuken of woonkamer staat. Rechts van de wand kijken we naar de grote leefruimte en zien nu echt heel goed hoe ruim deze is. De betonvloer zorgt duidelijk voor een prachtige eenheid en de verschillende functies (keuken, woonkamer), springen eruit door hun witte look. Het zwart van de wand met de open haard is een geweldige toevoeging aan de ruimte. Zo is de zaak in evenwicht. Wij houden van deze betonlook!