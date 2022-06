Voor & Na: Een Stadswoning in Keulen

Veel wit met houten details vormt de kern van deze keuken. De ordening van de kasten is in het geheel niet conventioneel en speelt effectief met functie en stijl. Zo ontstaat er veel meer bewegingsvrijheid dat in een traditioneel ingerichte keuken. De keuken gaat hier naadloos over in een open en lichte eethoek dat uitmondt in het nieuwe ruimte terras aan de achterkant van het huis.