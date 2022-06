Rust, eenvoud en harmonie creëren in huis, wij vertellen je hoe!

Bij de zen-filosofie gaat het erom te zoeken naar harmonie en eenvoud en deze met elkaar in balans te brengen. Een ruimte op een rustgevende manier ontwerpen is in de zen-filosofie dan ook erg belangrijk. Balans in de woning zorgt namelijk ook voor balans in het hoofd. In decoratie wordt de zen-filosofie geassocieerd met de minimalistische esthetiek (zo min mogelijk accessoires gebruiken voor een optimaal resultaat).

Een interieur dat in balans is zorgt voor balans in het leven. Een opgeruimde en prettige maakt van jouw woning een prettige thuishaven. In dit Ideabook laten wij jou zien op welke manier jij jouw woning volgens de zen-filosofie kunt inrichten. Lees mee en laat je inspireren!