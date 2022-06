Hoe voorkom je de 6 belangrijkste interieurmissers?

Wat is goed en wat is slecht? Ja, het is altijd relatief. Maar als we de woonkamer definiëren als een plek van rust, plezier en ontspanning, dan zijn we het erover eens dat je met dimverlichting gunstige sferen kunt creëren. Terwijl de centrale verlichting en de typische hanglampen een klassieker vormen waaraan we gewend zijn, moet je ook voor indirecte verlichting zorgen, bevestigd aan de muur of het plafond. Ook kun je vloerlampen in een hoekje en andere indirecte verlichting achter randen overwegen. Dit zorgt voor verschillende ontspannende sferen. Plaats bovendien altijd kaarsen in huis die zorgen voor een de levende sfeer bij speciale gelegenheden.