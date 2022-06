Flemish Design | Bijzondere Spiegels door Deknudt Mirrors

De spiegel bestaat al duizenden jaren en is nog steeds een onmisbaar hulpmiddel in de morgen. Denk je eens in hoe de wereld er uit zou zien zonder spiegels! Ze komen in verschillende vormen en maten, en glimmen en glanzen in ons interieur, terwijl ze onze kamers tegelijkertijd extra ruimtelijk maken. Spiegels zijn ook een handige manier om het licht in je woning te verdelen en om een elegante sfeer te creëren. Tegenwoordig is de spiegel een hot item, die ook door onze Belgische ontwerpers omarmd wordt. Ook ontwerpstudio Deknudt Mirrors heeft de spiegel in het hart gesloten en produceert spiegels met zeer uiteenlopende en innovatieve vormen. Kom even met ons mee voor een kijkje in de keuken van deze Vlaamse ontwerpers…