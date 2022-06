homify 360º: Een Gezellig Houten Huis in Oostenrijk

Het belangrijkste decoratieve element in het huis is de grijze bakstenen muur, die zien we terug in de muziekkamer, maar evenzo goed in de woonkamer, waar hij op een prachtige manier contrasteert met het lichte hout, dat ook overal in de woning opduikt. In deze kamer kun je lekker een boekje lezen of gewoon een beetje muziek maken. Wat je hier ook doet, je hebt in ieder geval een prachtig uitzicht op de buitenwereld, die goed te zien is door het grote raam, dat tevens voor veel daglicht zorgt.