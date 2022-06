Een prachtig modern familiehuis

Na een paar passen op de moderne vloer kom je aan in de prachtige woonkamer. Ook in dit vertrek is alles gericht op de moderne gezelligheid, waarin je als vrijgezel, als stel of als gezin, geweldige momenten zult beleven. De donkere sofa, het sfeervolle tapijt en de glanzende decoratieve elementen zorgen voor een heerlijke ontspannen sfeer. De glazen tafel is het pronkstuk in de kamer en zorgt voor een luxe en transparant aura in de kamer. Ook wat betreft de sfeerverlichting is er in deze woonkamer het nodige gedaan. De mooie spotjes in het plafond zorgen in de avond voor een prettig lichtplan.