homify 360°: De Restauratie van een Boerderij in Zwitserland

Onbetaalbaar mooie en genoeglijke uren verstrijken in deze kamer, waarvan het middelpunt de prachtig open haard is. Vroeger waren dit soort haarden meestal weggelegd voor de geprivileerden onder ons, maar nu is het pronkstuk beschikbaar voor iedereen. De ronde vorm van de haard is naast esthetisch ook symbolisch, want deze symboliseert de gezelligheid en de warmte van de familiekring. Om de kamer een eigentijds accent te geven, heeft de ontwerper een prachtige Eams stoel bij het raam gezet. Let ook even op de tijdschriftenmand die naast deze stoel staat, waarin je top tijdschriften kun leggen, die je heerlijk bij de warmte van het vuur kunt lezen. Rechts op de foto zie je de heerlijke ruime sofa, waar je als familie van de comfortabele sfeer in deze ruimte kunt genieten. Deze kamer is een ware ontspanningszone!