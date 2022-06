Bij het zien van deze 5 prachtige kleine badkamers wil je geen grote meer!

Dit is een kleine gezellige en moderne badkamer met lichte kleuren en eenvoudige meubels. Mooi om in je eigen badkamer toe te passen: de diamant coating op de muren. Een origineel en elegant alternatief voor de traditionele vierkante of rechthoekige tegels. Het resultaat is een prachtige badkamer met een ruime, moderne en lichte uitstraling. Bijzonder is ook de reflectie van de badkamer in de grote spiegel. Dit maakt de niet al te grote ruimte alleen maar groter.