Het historische idee van een knus huis was er een bedekt met zoete lekkernijen en heerlijkheden a la Hans en Grietje. Maar in deze editie van homify laten we je zien dat een knus huis ook stijlvol, modern, elegant en evenzo goddelijk kan zijn. De huizen die we vandaag echter bezoeken zijn niet echt eetbaar; in plaats daarvan zijn deze huizen duurzaam en gebouwd van topkwaliteit materialen.

Deze 20 huizen maakt het sprookjesachtige cottage absoluut zijn geld waard! Laat je inspireren…