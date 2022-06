De stadsvilla met een unieke feel

We zagen hem net al even in de verte (het huis is echt supergroot), maar nu zoomen we er even op in. Natuurlijk hebben we het over de grote sfeermaker: de open haard. Als je lekker gaat zitten in de grote rieten stoel, met een spannend boek, een tablet of een goed glas wijn, weet je zeker dat je helemaal tot rust komt. Dat kan niet anders. Betoverend is het contrast tussen de geel-rode vlammen, de zwarte lijst van de haard en de witte wanden ernaast. Let ook op de donkere sierlijst die vanaf de haard achter de stoel langs loopt: een kamer waar sfeer absoluut op nummer een staat! En dan hebben we het nog niet eens gehad over het enorme raam waardoor je schitterend naar buiten kunt kijken. Je ziet het hout buiten rechts van het raam opgestapeld liggen, dat is niet alleen praktisch, maar ook zeer sfeervol.