Ideeën voor moderne keukenkastjes

De meeste dingen die je in de keuken wil opbergen, wil je ook uit het zicht hebben. Anders kan je keuken nogal rommelig ogen. Maar in sommige gevallen wil je juist wel bepaalde dingen etaleren. Daarom is het een leuk idee om een klein gedeelte open te laten. Dat doorbreekt een beetje de eenheid waardoor er een speels karakter ontstaat.