De verbouwing van een mooi monumentaal pand

Wie droomt er nou niet vaan een eigen bibliotheek in zijn of haar eigen woning? Helaas is dit maar voor weinig mensen weggelegd, maar deze woning heeft er een. Zoals je kunt zien is de bibliotheek gedateerd en niet onderhouden. Het hout is verwaarloosd en de vloer is kapot. Je kunt goed zien dat er in deze ruimte is geleefd, maar dat er weinig moois is overgebleven van deze inbouwkast.